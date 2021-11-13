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суббота, 13 ноября 2021 15:12

Корабли Украины и НАТО провели "операцию" в Черном море: впечатляющие фото
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Военно-морские силы Украины (ВМС) провели тренировки с кораблями ВМС Соединенных Штатов Америки, Турции и Румынии в акватории Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

Фото: ВМС ВСУ

"Корабли украинских ВМС приняли участие в тренировках типа Passes с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии. Был привлечен флагман шестого флота США корабль управления Mount Whitney. Также привлекли авиацию американских ВМС – патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет", - говорится в сообщении.

В общей сложности в тренировке приняли участие семь кораблей. Два из них украинских – патрульный катер "Славянск" и средний корабль "Юрий Олефиренко".

Отмечается, что целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами Альянса.

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Во время выполнения тренировки отработали элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки, тренировки по связи.

Подобные меры позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций, отметили в сообщении.

В Черное море вошел флагманский корабль Шестого флота ВМФ США USS Mount Whitne, чтобы работать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

Американское командование и НАТО ранее объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называли обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

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