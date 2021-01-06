Глава Конституционного суда оставил Украину

Тупицкий с семьей вылетел утром, 6 января. Фото: sud.ua

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий накануне Рождества вылетел из Украины в ОАЭ.

Он отправился в Дубай вместе со своей семьей. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Председатель КСУ вылетел в среду, 6 января, авиарейсом Киев-Дубай в сопровождении жены и сына.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и в дальнейшем ходить на работу. Он будет выполнять свои обязанности, несмотря на указ президента Владимира Зеленского о его отстранении.