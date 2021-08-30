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понедельник, 30 августа 2021 15:53

Герб от Зеленского не соберет голосов - Разумков

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Предложенный законопроектом президента Владимира Зеленского вариант большого Государственного Герба во втором чтении не будет иметь поддержки 300 депутатов. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Во время внеочередной сессии 24 августа, инициированной президентом ко Дню Независимости, была возможность принять законопроекттолько в первом чтении, потому что у многих коллег есть замечания к макету.

Дискуссия по нему продолжиться. Сегодня я не вижу 300 голосов, это показал зал Верховной Рады. Посмотрим, каким будет конечный макет", - сказал спикер в эфире одного из телеканалов, сообщает "Укрінформ".

Депутаты будут подавать правки в макет. К каждой нужны предложение, описание, выводы геральдистов, предположил Разумков.

"Это будет серьезная дискуссия", - сказал спикер.

  Любые попытки "усовершенствовать" тризуб, дорисовав изображения людей, животных, растений и различных предметов является откровенной безвкусицей и абсурдом, заявляют украинские пользователи Facebook.
Любые попытки "усовершенствовать" тризуб, дорисовав изображения людей, животных, растений и различных предметов является откровенной безвкусицей и абсурдом, заявляют украинские пользователи Facebook.

В Facebook распространяется инициатива с хэштегом #НашГербТризуб. В заявлении выступают против законопроекта Зеленского.

"Должны защитить наш герб - Тризуб - от наступления безвкусицы, безответственности и болезненных амбиций", - говорится в заявлении.

Заявление уже распространили писатели Андрей Любка, Оксана Забужко, музыканты Александр Положинский, Тарас Чубай, Иван Леньо, писатель и переводчик Остап Украинец, актриса Ирма Витовская-Ванца, народные депутаты.

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Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде в конце июня. Его президент Зеленский определил как неотложный.

24 августа за законопроект Зеленского проголосовал 271 народный депутат.

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Дата
30
августа

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