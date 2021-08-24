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Депутаты проголосовали за законопроект о Большом гербе Украины

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Депутаты проголосовали за законопроект о Большом гербе Украины
"За" проголосовало 257 депутатов. Фото: "Рада"

На внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосовали в первом чтении за проект Закона о Большом гербе Украины.

В зале зарегистрировался 271 народный депутат. Для первого чтения достаточно 226 голосов. "За" проголосовало 257 депутатов.

"За" 257. Решение принято за основу ", - отметил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Президент Владимир Зеленский внес законопроект о Большом гербе в парламент 28 июня. Он предлагает утвердить вариант с галицким львом и гербом запорожского казачества, разработанный в 2009-м. Тогда проект утвердило правительство по результатам конкурса, но для окончательного принятия не хватило голосов в Верховной Раде.

Среди пользователей сети Facebook распространяется инициатива по хэштегом #НашГербТризуб. В заявлении выступают против законопроекту президента Владимира Зеленского о большой герб. Трезубец Святого Владимира, который формально является малым гербом, воспринимается в Украине и мире как полноценный государственный герб Украины и является законченным в своем совершенстве.

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