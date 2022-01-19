Геращенко призвала полицию прекратить силовое противостояние с гражданами возле Печерского суда

Автор: Лилия Мицко

Силовики под Печерским судом начали штурмовать собравшихся на мирную акцию в поддержку пятого Президента Петра Порошенко. Об этом сообщает сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Вблизи Печерского судилища так называемая реформированная полиция превращается в беркутню и начала силовое противостояние с мирными протестующими. Они пытаются снести палатки, в которых раздают чай протестующим. Палатки на Майдане мешали властям в 2013, и полиция пыталась тогда их зачистить. Требуем от полиции и противостояние", – подчеркнула Геращенко.

"Набежала целая куча "космонавтов", начали провоцировать, попытались забрать палатки, начали толкать ветеранов АТО, началась толчея. Обратите внимание - здесь половина парней в амуниции, пытаются вытеснить нас с площади, толкают женщин, посмотрите, что происходит у палаток. Какой-то стыд. Это называется наша полиция, которая существует за налоги народа, то есть полиция в эту секунду стоит на страже "беспредела", того "беспредела", который устраивает "зеленая власть", - отметил ветеран АТО Алексей Петров.

Автор: Лилия Мицко Полицейских под Печерским райсудом сейчас в несколько раз больше, чем было в понедельник

"Мы – мирная акция. Мы не впервые приходим на акции, никогда не было провокаций, всегда находили взаимопонимание с полицией. Но это было всегда, сейчас, пожалуй, задача у силовиков другая", – говорит Алексей Петров.

Автор: Лилия Мицко Полицейских под Печерским райсудом сейчас в несколько раз больше, чем было в понедельник