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среда, 19 января 2022 13:07

Геращенко призвала полицию прекратить силовое противостояние с гражданами возле Печерского суда

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Автор: Лилия Мицко
 

Силовики под Печерским судом начали штурмовать собравшихся на мирную акцию в поддержку пятого Президента Петра Порошенко. Об этом сообщает сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Вблизи Печерского судилища так называемая реформированная полиция превращается в беркутню и начала силовое противостояние с мирными протестующими. Они пытаются снести палатки, в которых раздают чай протестующим. Палатки на Майдане мешали властям в 2013, и полиция пыталась тогда их зачистить. Требуем от полиции и противостояние", – подчеркнула Геращенко.

"Набежала целая куча "космонавтов", начали провоцировать, попытались забрать палатки, начали толкать ветеранов АТО, началась толчея. Обратите внимание - здесь половина парней в амуниции, пытаются вытеснить нас с площади, толкают женщин, посмотрите, что происходит у палаток. Какой-то стыд. Это называется наша полиция, которая существует за налоги народа, то есть полиция в эту секунду стоит на страже "беспредела", того "беспредела", который устраивает "зеленая власть", - отметил ветеран АТО Алексей Петров.

Автор: Лилия Мицко
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"Мы – мирная акция. Мы не впервые приходим на акции, никогда не было провокаций, всегда находили взаимопонимание с полицией. Но это было всегда, сейчас, пожалуй, задача у силовиков другая", – говорит Алексей Петров.

Автор: Лилия Мицко
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17 января Печерский районный суд города Киева, избирающий меру пресечения Порошенко, перенес заседание на 19 января.

Утром 17 января Порошенко прилетел в Украину из Варшавы. Там же к нему пришли следователи ГБР.

В декабре прошлого года Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с оккупированных территорий.

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

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19
января

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