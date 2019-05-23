Геращенко пожаловалась на Зеленского

Среди назначений Зеленского нет ни одной женщины, говорит Геращенко. Фото: УНІАН

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что шведских депутатов удивляет, что среди назначений президента Владимира Зеленского нет ни одной женщины.

Об этом она написала сразу в двух постах в Facebook, сообщает "Українська правда"

"Шведские коллеги сегодня очень удивились, что среди кадровых назначений новоизбранного президента-ни одной женщины. Обсуждали с ними гендерные квоты, которые обязательно надо вводить, возможно, как временный механизм, для увеличения женщин во власти и политике", - написала она.

Среди назначенцев экс-президента Петра Порошенко в администрации женщин не было.

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21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана. Богдан - бывший член правительства Николая Азарова и бывший помощник экс-народного депутата Андрея Портнова. Чаще его вспоминают, как адвоката Игоря Коломойского.