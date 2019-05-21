Богдан стал главой Администрации президента

Андрей Богдан возглавит Администрацию президента. Фото: BBC

Новым главой Администрации президента Украины стал Андрей Богдан.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского от 21 мая, который опубликовали на сайте главы государства.

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича Главой Администрации президента Украины", - говорится в документе.

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Андрей Богдан выполнял юридическое сопровождение кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Также он является личным адвокатом Игоря Коломойского. Ранее, Андрей Богдан был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова, из-за чего попал под действие закона о люстрации.