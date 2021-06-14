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понедельник, 14 июня 2021 21:20

Генсек НАТО обратился к украинской власти

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Генсек НАТО обратился к украинской власти
Столтенберг заявил, что двери НАТО открыты для Украины. Фото: Reuters

Двери НАТО для Украины и Грузии остаются открытыми.

Странам нужно продвигаться на пути реформ, которые приближают их к членству, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе, сообщает "Європейська правда".

"Сегодня мы подтвердили, что двери НАТО остаются открытыми, подтверждая наше решение на Бухарестском саммите 2008 года, и мы усилим нашу поддержку, чтобы помочь Украине и Грузии сфокусироваться на реформах, которые приближают их к НАТО", - заявил он.

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Столтенберг сказал, что НАТО предоставляет Украине мощную политическую поддержку относительно территориальной целостности и суверенитета. Оказывает практическую поддержку как в рамках НАТО, так и в двусторонних отношений с членами.

Украина войдет в НАТО через План действий по членству. "Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству будет неотъемлемой частью этого процесса", - говорится в коммюнике лидеров НАТО, которое одобрили по итогам брюссельского саммита Альянса.

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Дата
14
июня

Заложили основу европейской интеграции Украины

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