Генсек НАТО обратился к украинской власти

Двери НАТО для Украины и Грузии остаются открытыми.
Странам нужно продвигаться на пути реформ, которые приближают их к членству, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе, сообщает "Європейська правда".
"Сегодня мы подтвердили, что двери НАТО остаются открытыми, подтверждая наше решение на Бухарестском саммите 2008 года, и мы усилим нашу поддержку, чтобы помочь Украине и Грузии сфокусироваться на реформах, которые приближают их к НАТО", - заявил он.
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Столтенберг сказал, что НАТО предоставляет Украине мощную политическую поддержку относительно территориальной целостности и суверенитета. Оказывает практическую поддержку как в рамках НАТО, так и в двусторонних отношений с членами.
Украина войдет в НАТО через План действий по членству. "Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству будет неотъемлемой частью этого процесса", - говорится в коммюнике лидеров НАТО, которое одобрили по итогам брюссельского саммита Альянса.
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