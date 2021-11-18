Генпрокурора Венедиктову спросили о расследовании Bellingcat

Венедиктову спросили, будет ли допрос руководителя ОП Андрея Ермака. Фото: @pgo.gov.ua

Расследование срыва спецоперации по задержанию российских боевиков продолжается. Журналистский материал Bellingcat, вышедший 17 ноября, приобщат к делу.

Об этом сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова журналистам в четверг, сообщает Gazeta.ua

"История расследований есть. Она проводится. Ничего не уменьшилось. Все материалы, проводимые журналистами, нами всегда тщательно изучаются, всегда приобщаются к делам. Поэтому будут приобщаться", – заявила и упомянула о Государственном бюро расследований.

Венедиктову спросили, будет ли допрос руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Следствие проводит орган следствия. Когда события начались в июле прошлого года, правоохранительная система уже реагировала. Когда у прокуратуры забрали следствие и надзор, мы понимаем наши возможности. Дела были заведены, их было несколько у разных правоохранительных органов. Затем эти дела объединились и были переданы в ДБР.

Что было сделано, а что нет, сейчас некорректно это говорить", - сказала генпрокурор.

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"Друзья, я прекрасно понимаю, у вас есть тема, которая сейчас на слуху. Мы вчера закончили материнское дело Майдана, которое ждали все восемь лет. Но в заголовки дело Майдана, когда с 18 по 20 февраля погибли 80 человек, оно вчера не зашло . Хотя мы до этого шли восемь лет", - заявила Венедиктова журналистам.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе. У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк. В прошлом году 29 июля 33 боевика задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве. В марте этого года исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщал, что Ермака допрашивали по делу.