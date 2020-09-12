Генпрокурор Венедиктова не доверяет США в деле Деркача и хочет собственных выводов

Андрея деркача называют агентом спецслужб России. Фото 5 канал

Украина продолжает собственное расследование по делу о "пленках Деркача", заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Об этом она сказала в интервью Савику Шустеру.

"Сейчас следствие по "пленкам Деркача" продолжается. И опять же таки, экспертизы: смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса, все это происходит. Следствие продолжается, следственные возможности мы пытаемся не потерять. Ждем результаты исследований", - сказала Венедиктова.

Комментируя заявление Минфина США о том, что "пленки Деркача" являются "отредактированными аудиозаписями", Венедиктова сказала, что украинское следствие придет к собственным выводам.

"Генеральный прокурор Венедиктова не будет вмешиваться в такие политические процессы. И даже если любые президенты государств будут делать такие заявления, мы будем официально отвечать только в том случае, когда это предусмотрено законом. Если не предусмотрено, никаких оценочных суждений мы предоставлять не будем", - подчеркнула она.

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Народный депутат Андрей Ермак ранее опубликовал записи переговоров пятого президента Петра Порошенко с вице-президентом США и нынешним кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом. После этого Минфин США назвал его российским агентом и наложил санкции. В свою очередь украинские правохранительные органы никак не отреагировали на скандал.