Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с соратника Януковича

Генеральная прокуратура Украины просит Канаду снять санкции с Андрея Портнова, соратника експрезидента Януковича, сбежавшего в Россию. Соответствующее письмо заместителя генпрокурора Сергея Кизя опубликовало НВ.

Письмо ГПУ отправила в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады 30 июля. В нем сообщает, что по состоянию на 29 июля в отношении Андрея Портнова не проводится досудебных расследований и Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

"Учитывая вышеизложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке с Положением о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют ", - говорится.

Андрей Портнов - заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, курировал правовые вопросы. После Революции Достоинства осел в Австрии. После победы Владимира Зеленского на выборах президента вернулся в Украину.