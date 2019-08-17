Закрыли дело о государственной измене, где фигурировал Портнов

У прокуратуры нет дел, где бы Портнов был в статусе подозреваемого или обвиняемого. Фото: Прямой

Служба безопасности закрыла уголовное производство о государственной измене, в которой упоминался бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы мое участие в оккупации Крыма получили свое процессуальное завершения. Уголовное дело закрыто", - написал Портнов в Facebook.

В подтверждение своих слов он показал письма от прокуратуры АР Крым и СБУ его адвокатам.

В письме прокуратуры АРК сообщается, что 15 августа уголовное производство по статье о государственной измене закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Кроме того, у прокуратуры нет дел, где бы Портнов был в статусе подозреваемого или обвиняемого.

В письме от службы безопасности написано, что Портнову о подозрении не объявляли и в розыск не объявляли.

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Ранее Главное управление СБУ в Крыму проводило расследование дела о государственной измене, в рамках которой проверяло причастность заместителя главы администрациии президента Виктора Януковича Андрея Портнова к подготовке документов, которые способствовали оккупации Крыма.