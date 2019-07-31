Аннексия Крыма: СБУ проверяет причастность Портнова

Уголовное производство по подозрению советника президента РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, совершенных группой лиц, расследует Главная военная прокуратура ГПУ Фото: zik.ua

Главное управление СБУ в Крыму проводит расследование дела о государственной измене, в рамках которой проверяет причастность заместителя главы администрациии президента Виктора Януковича Андрея Портнова к подготовке документов, которые способствовали оккупации Крыма.

СБУ обратила внимание на публикацию в СМИ под названием "Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов", пишет Украинская правда.

Следователь по делу просил суд предоставить СБУ разрешение на временный доступ к аудиозаписи телефонного разговора советника президента России Путина Сергея Глазьева и, вероятно, председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова. Разговор, в котором вспоминали Портнова, состоялся 1 марта 2014-го.

Уголовное производство по подозрению советника президента РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, совершенных группой лиц, расследует Главная военная прокуратура ГПУ.

СБУ просила Военную прокуратуру предоставить копии аудиозаписей переговоров Глазьева с другими лицами. Еще просили копии материалов, которые могут подтвердить или опровергнуть причастность Портнова к совершению уголовных преступлений.

Но военная прокуратура ответила, что расследование советника Путина остановлено в связи с объявлением в розыск подозреваемого, а данные о проведенных следственных действиях секретом досудебного следствия. Следователь СБУ обратился в суд.

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Суд ходатайство удовлетворил и предоставил временный доступ к материалам производства Главной военной прокуратуры.

В Украину вернулся бывший заместитель главы администрации президента беглого Януковича Андрей Портнов.

"Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину, - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!" - написал Портнов в Тelegram.