"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой

Александр Дубинский о конфликте Бужанского с журналисткой: "Трепещите, бандерлоги" Фото: https://my.ua

Новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский поддержал однопартийца нардепа Максима Бужанского, который назвал журналистку Ольгу Духнич "тупой овцой".

Соответствующую публикацию Дубинский сделал в Telegram-канале.

"Встретились с депутатом Бужанским. Встреча проходила именно так, как ее описывают журналисты НВ:" поностальгировали по СССР, вспомнили Януковича "и, как завещал Петр Алексеевич, почитали телеграмм-канал Портнова. Трепещите, бандерлоги", - написал Дубинский.

Кроме того, "единственными серьезными депутатами" нового парламента Дубинский назвал себя, Бужанского и Дмитрия Разумкова - председателя партии "Слуга народа". А также пожалел, что в Верховной Раде не увидит экс-заместителя главы Администрации президента во времена Виктора Януковича Андрея Портнова, поскольку тот не баллотировался на выборах.

"Если исходить из текстов в дешевых журналах, в украинском парламенте всего 3 серьезных депутата. Макс, я и Разумков. О других вспоминают только в связи с нами :) Жаль Портнов в депутаты не пошел. Был бы Four of Kind", - написал Дубинский.

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Новоизбранный депутат Максим Бужанский обозвал журналистку "тупой овцой".