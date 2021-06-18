ГБР пришло с обысками в Минюст

ГБР обыскало Минюст. Фото: РБК

Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками в Министерство юстиции.

Следственные действия проводятся в одном из зданий Минюста на Левом берегу, где располагается Антирейдерская комиссия, сообщила "Украинская правда".

В комментарии министр юстиции Денис Малюська сказал, что ему неизвестны причины обыска и суть уголовного производства, в рамках которых ведутся следственные действия.

Подозреваемых или задержанных среди сотрудников Минюста пока что нет.

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Следователи раскрыли масштабные злоупотребления должностными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы. В частности правоохранители обнаружили $ 704,3 тыс. В багажнике автомобиля начальника смены таможенного поста "Ягодин".