ГБР открыло уголовное производство против Парубия

Андрей Парубий. Фото: zik.ua

Против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права.

"Дело возбуждено по ч. 4 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса. Уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда", – сообщают Украинские новости.

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29 августа Верховный Совет ІХ созыва утвердил новый состав Кабинета министров. Правительство возглавил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук. За новый Кабмин проголосовал 281 нардеп. При своих должностях остались только министр финансов Оксана Маркарова и руководитель МВД Арсен Аваков.