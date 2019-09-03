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вторник, 03 сентября 2019 09:56

ГБР открыло уголовное производство против Парубия

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ГБР открыло уголовное производство против Парубия
Андрей Парубий. Фото: zik.ua

Против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права.

"Дело возбуждено по ч. 4 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса. Уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда", – сообщают Украинские новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получила новый Кабинет министров

29 августа Верховный Совет ІХ созыва утвердил новый состав Кабинета министров. Правительство возглавил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук. За новый Кабмин проголосовал 281 нардеп. При своих должностях остались только министр финансов Оксана Маркарова и руководитель МВД Арсен Аваков.

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Дата
03
сентября

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