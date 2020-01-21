ГБР хочет принудительно доставить Порошенко на допрос

 
Ексклюзивы
1/5
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 954
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 801
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 585
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3546
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 909
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1539
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 864
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 666
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 9081
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 414
Фото
Все фото
9
4
10
5
4
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Видео
Все видео
Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский
Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский
Глава СБУ взял подарок у соратника кума Путина - НАПК криминала не увидело
Глава СБУ взял подарок у соратника кума Путина - НАПК криминала не увидело
Зеленский: Гончарук работает дальше
Зеленский: Гончарук работает дальше
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1143
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1530
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2952
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2097
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 558
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
вторник, 21 января 2020 15:58

ГБР хочет принудительно доставить Порошенко на допрос

  Комментировать
ГБР хочет принудительно доставить Порошенко на допрос
Никаких повесток на 21 января Порошенко не вручали, говорит его адвокат

Следователи Государственного бюро расследований инициируют применение к пятому президенту Петру Порошенко принудительного привода из-за его неявки на допрос, запланированный на 21 января.

Об этом заявил руководитель следственного отдела центрального аппарата бюро Олег Корецкий, сообщает "Укрінформ"

"ГБР прислала ему (Порошенко. - Gazeta.ua) повестки на допрос по адресу его регистрации, по адресу Верховной Рады, то есть он был надлежащим образом поинформирован.

Кроме того, вчера, когда он появился без предупреждения и вызова ГБР, ему так же была отмечена необходимость явки сегодня на 10:30 на допрос в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин не явился сегодня. Соответственно, следователи готовят материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - сказал следователь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секретную информацию из ГБР сливают в Россию – адвокат Порошенко

Днем ранее адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что его клиент, "отменив важный зарубежный визит в Швейцарию и запланированные встречи с мировыми лидерами, лично посетил Государственное бюро расследований".

"Чтобы вернуть следователей ГБР в рамки закона и заставить их вручить повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК", - добавил юрист.

По словам адвоката, Порошенко приходил вчера, "чтобы получить повестки о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 (дело о Минских соглашениях) и 31 января (дело моряков), 11 февраля (дело о судебной реформе)".

"Никаких других повесток ни на 21 января, ни на другие даты не вручалось", - заявил Головань.

Ранее следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении Петру Порошенко.

Порошенко инкриминируют злоупотребление властью.

ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ГБР хочет принудительно доставить Порошенко на допрос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Политическая реинкарнация возможна: рассказали о перспективах екс-генпрокурора

Самое читаемое
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
7
 1 Просмотров: 22887
Гороскоп на неделю: когда начнется настоящий год Крысы
Гороскоп на неделю: когда начнется настоящий год Крысы
 Просмотров: 15003
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
15
 Просмотров: 14465
Обмен валюты по-новому: что изменится в апреле 2020-го
Обмен валюты по-новому: что изменится в апреле 2020-го Просмотров: 11646
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
6
 Просмотров: 11628
Политика
У Авакова раскрыли подробности закона о легализации оружия
У Авакова раскрыли подробности закона о легализации оружия Просмотров: 324
Зеленский пришел в магазин игрушек. Что купил президент
Зеленский пришел в магазин игрушек. Что купил президент Просмотров: 873
Борьба "слуг" с дезинформацией закончится жесткой цензурой - Сюмар
Борьба "слуг" с дезинформацией закончится жесткой цензурой - Сюмар 1 Просмотров: 162
Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства - Jamestown Foundation
Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства - Jamestown Foundation Просмотров: 396
Партия "Голос" заявила о нападении на их активистку
Партия "Голос" заявила о нападении на их активистку Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
Это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет об авиакатастрофе
4
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
4
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
3
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
Голосов: 14565
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua