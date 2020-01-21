ГБР хочет принудительно доставить Порошенко на допрос

Никаких повесток на 21 января Порошенко не вручали, говорит его адвокат

Следователи Государственного бюро расследований инициируют применение к пятому президенту Петру Порошенко принудительного привода из-за его неявки на допрос, запланированный на 21 января.

Об этом заявил руководитель следственного отдела центрального аппарата бюро Олег Корецкий, сообщает "Укрінформ"

"ГБР прислала ему (Порошенко. - Gazeta.ua) повестки на допрос по адресу его регистрации, по адресу Верховной Рады, то есть он был надлежащим образом поинформирован.

Кроме того, вчера, когда он появился без предупреждения и вызова ГБР, ему так же была отмечена необходимость явки сегодня на 10:30 на допрос в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин не явился сегодня. Соответственно, следователи готовят материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - сказал следователь.

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Днем ранее адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что его клиент, "отменив важный зарубежный визит в Швейцарию и запланированные встречи с мировыми лидерами, лично посетил Государственное бюро расследований".

"Чтобы вернуть следователей ГБР в рамки закона и заставить их вручить повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК", - добавил юрист.

По словам адвоката, Порошенко приходил вчера, "чтобы получить повестки о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 (дело о Минских соглашениях) и 31 января (дело моряков), 11 февраля (дело о судебной реформе)".

"Никаких других повесток ни на 21 января, ни на другие даты не вручалось", - заявил Головань.

Ранее следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении Петру Порошенко. Порошенко инкриминируют злоупотребление властью. ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.