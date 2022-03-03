Гаагский трибунал начинает расследование военных преступлений РФ

Гаагский трибунал начинает заседание по России. Фото: 5 канал

Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) немедленно приступит к активному расследованию российской агрессии в Украине.

Сбор доказательств о возможных военных преступлениях РФ уже начался, говорится в заявлении главы Офиса прокурора МУС Карима Хана.

"Несколько минут назад я уведомил Президиум МУС о своем решении немедленно приступить к активному расследованию ситуации. Наша работа по сбору доказательств уже началась", – сказал Хан.

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Расследование будет охватывать инциденты в Украине с 2013 года по настоящее время. Речь идет про "любые прошлые и текущие обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части Украины любым лицом". Офис "уже нашел основания полагать, что преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, были совершены".

39 государств-членов суда потребовали продолжить расследование. Это Британия, Канада, Чехия, Австрия, Грузия, Франция, Германия, Нидерланды, Польша и другие государства. Иск государств-членов ускоряет расследование, поскольку прокурору теперь не нужно запрашивать одобрение суда в Гааге.