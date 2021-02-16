Фракция "Слуги народа" договорилась о голосовании за закон об оружии

Фракция поддержала рассмотрение законопроекта. Фото: pexels.com

На внутрифракционной голосования члены фракции "Слуга народа" решили голосовать за правительственный законопроект о легализации оружия в 1-м чтении.

Нардеп Александр Качура сообщил об этом в Telegram.

"Было проведено голосование внутри фракции по вопросу рассмотрения закопроекта об обороте оружия. Было 2 варианта развития. Вообще не рассматривать данный законопроект и вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение", - написал он.

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58,2% фракции приняли решение рассмотреть законопроект в 1-м чтении с возможностью отправки документа на доработку.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №4335 о легализации гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Законопроект регулирует отношения, связанные с оборотом исключительно гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов.