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понедельник, 22 марта 2021 14:16

Форум "Украина 30" берет паузу на 3 недели из-за локдауна

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Форум &quot;Украина 30&quot; берет паузу на 3 недели из-за локдауна
Проведение форума "Украина 30" остановили на 3 недели из-за локдауна. Фото: Facebook: Forum.Ukraine30

Всеукраинской форум "Украина 30" приостанавливается на 3 недели из-за усиления карантина в Киеве. Об этом организаторы форума сообщили на странице Facebook.

"Всеукраинский форум "Украина 30" берет перерыв на 3 недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия", - говорится в сообщении.

В 1-ю неделю форума поднимали тему пандемии коронавируса в Украине, и ее последствия. На следующих сессиях обсуждали: реформу судебной системы, жилищно-коммунальную сферу, инвестиции, дезинформацию и т.д.

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8 февраля состоялось 1-е мероприятие форума "Украина 30". Президент Владимир Зеленский анонсировал еженедельные форумы в Украине к празднованию Дня Независимости.

По словам Зеленского, это "старт большого общественного диалога с участием властей, общественности и международных партнеров".

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