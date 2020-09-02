Фокина хотят вызвать в Раду

От Фокина требуют объяснений на комитете в Раде. Фото: gordonua.com

В Верховной Раде хотят вызвать заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина для объяснений из-за его заявления о Донбасса.

"У нас в планах пригласить Фокина на комитет, чтобы он объяснил свою позицию и чтобы он разделил позицию личную (выходца из Донбасса Фокина) и позицию члена ТКГ, какая она есть", - сказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии Радио Свобода.

Он добавил, что уже подготовил об этом соответствующее депутатское обращение.

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Качура ожидает, что такая встреча с Фокиным может произойти уже на этой неделе на внеочередном заседании комитета.

На встречу с Фокиным будут приглашены представители парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, а также представители комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Витольд Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание. Также выразил готовность ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что высказывания Фокина относительно "особого статуса" для всего Донбасса и амнистии боевиков не отражают официальной позиции делегации Украины.