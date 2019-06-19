Финансовая прокуратура Франции отрицает арест Платини

Платини не был арестован. Фото: Футбол

В финансовой прокуратуре Франции сообщили, что слухи об аресте Мишеля Платини сильно преувеличены.

Его действительно задержали, но только чтобы допросить – по делу он проходит в качестве свидетеля, сообщает CNN.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини дал показания в качестве свидетеля по делу о возможных махинациях при выборе места проведения ЧМ-2022. Пресс-секретарь французского финансового прокурора сообщил, что Платини не был арестован, против него не выдвигали обвинений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывшего президента УЕФА Платини арестовали

Напомним, что в декабре 2010 года право проведения Чемпионата мира по футболу получил Катар. Слухи о том, что на выбор страны повлиял подкуп чиновников ФИФА начали расходиться сразу после отборочного процесса.