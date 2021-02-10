Филатов уволил более полусотни чиновников

Борис Филатов на посту мэра с 2015 года. Фото: @dneprorada

Днипровский городской совет уволил 655 работников мэрии. Такое решение приняли в среду.

Утвердили новую структуру исполнительных органов горсовета и количество работников.

"Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, включая два раза исполнение Гимна.

Спасибо депутатскому корпусу за подавляющую поддержку инициатив городского головы. Двигаемся дальше", - написал мэр Борис Филатов в Facebook

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"Жизнь не стоит на месте, где-то мы объединяем коммунальные предприятия, где-то сокращаем лишний административный персонал, где-то убираем задвоенный функционал, а где-то заменяем перекладывание бумаг цифровыми технологиями.

По каждому конкретному случаю территориальной громаде будут даны все исчерпывающие пояснения.

Увольняемым людям, по возможности, будут представлены альтернативы трудоустройства и соблюдены их трудовые и социальные права", - объяснил мер.

48-летний Борис Филатов работает мэром Днипра с 2015 года. В ноябре прошлого года на местных выборах его переизбрали жители города. Во 2-м туре Филатов получил 80,61% голосов днипрян.