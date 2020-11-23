На выборах в Днепре победил Филатов

Борис Филатов набрал 80,61% голосов. Фото: dniprorada.gov.ua

Действующий мэр Днепра Борис Филатов победил во 2-м туре выборов мэра.

Об этом сообщается на сайте Днепровской городского совета.

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"По результатам обработки 100% протоколов. Борис Филатов набрал 80,61% голосов днепрян, опередив своего конкурента более чем в 4 раза", - говорится в сообщении.

Во время выборов применялись грязные технологии. В частности, на предвыборных встречах с жителями в Филатова стреляли зеленкой из пейнтбольного ружья. Также на встречах присутствовали люди, которые препятствовали осуществлению избирательного права, отметил секретарь горсовета Александр Санжар.

За 2 недели до выборов начались масштабные скупки голосов избирателей через группы в Telegram и Viber, где предлагали до 1,5 тыс. грн за голос.

Крупным и частым нарушением на выборах во 2-м туре было фотографирование избирательного бюллетеня, добавил секретарь ДГС.

Во время 2-го тура выборов мэров 11 городов Украины полиция зарегистрировала 407 заявлений и сообщений о нарушениях. После их проверки правоохранители возбудили 11 уголовных дел. После закрытия избирательных участков, по состоянию на 20 ч., средняя явка на выборах городских голов во 2-м туре выборов составила почти 30%.