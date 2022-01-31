"Европейская Солидарность" требует отменить каникулы для Верховной Рады во время кризиса безопасности

Ирина Геращенко

Карантин в Верховной Раде введен для того, чтобы взять паузу и заставить "слуг" голосовать за нужные для власти законопроекты. Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Европейская Солидарность подала на регистрацию изменения в календарный план сессии Верховной Рады. Мы требуем, чтобы нынешняя неделя была сессионной. Мы не голосовали за очередные каникулы под видом карантина", – написала Геращенко.

Она напомнила, что карантин поддержали "Слуги народа", депутатские группы, "Батькивщина" и вместе они едва набрали 233 голоса "За".

"Считаем кощунством в условиях повышенных угроз безопасности, проблем в энергетике и экономике, идти на очередную двухнедельную "работу в комитетах". Страна не на карантине, школы, больницы и армия работают и не могут себе позволить онлайн", – отметила сопредседатель фракции.

"Особенным кощунством является повестка дня на вторник, где десяток ВСК от властной команды и изменение границ населенных пунктов. Это полная неадекватность вызовам времени. Законопроекты "ЕС" о поддержке ВСУ, увеличении зарплат и финансировании армии даже не включили в повестку дня сессии", – подчеркнула Геращенко.

"Это и есть подлинные приоритеты власти. Зеленский раздражается лидерами других стран, которые смеют говорить о военной угрозе и сам не собирается помогать ВСУ", – добавила она.

Геращенко также отметила, что уже несколько часов соответствующие службы Верховной Рады фактически блокируют регистрацию постановления фракции Европейская Солидарность об изменении календарного плана сессии.

"Чтобы на Согласительной у нас не было возможности зафиксировать ее номер", – добавила представительница "Европейской Солидарности".

Геращенко считает, что Верховная Рада дееспособна, ежедневно в сессионном зале работают более 300 депутатов, а монобольшинство "умерло", там уже нет 226 голосов.

Она подчеркнула, что требования "Европейской Солидарности" неизменны: немедленная встреча лидеров фракций с Зеленским для обсуждения ситуации безопасности, адекватная повестка дня работы ВР, приоритетность законов в поддержку армии, немедленное перераспределение средств по воровству на ВСУ.