Еврокомиссия приветстует принятие закона об олигархах

В Еврокомиссии заявили, что борьбу с влиянием олигархов нужно продолжить. Фото: ПДК

Европейская комиссия приветствовала принятие Верховной Радой во втором чтении закона об олигархах.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро сказала о решимости президента Владимира Зеленского обратить внимание на влияние олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины, сообщает "Радио Свобода".

"Мы приветствуем решимость президента Зеленского обратить внимание на глубоко укорененное влияние корыстных олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины. Отмечаем принятие во втором чтении Верховной Радой 23 сентября законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни. Это шаг вперед. Мы ожидаем, что закон будет выполняться полностью, решительно и юридически обосновано", - говорится в сообщении.

Добавили, что кроме реализации закона необходимо закрытие институциональных пробелов для достижения эффекта деолигархизации.

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"Украина приложила много усилий, чтобы закрыть пространство для коррупции, в том числе для очистки банковского сектора и обеспечения прозрачности государственных закупок. Мы призываем продолжать эти усилия в других секторах, пораженных коррупцией. Укрепление запланированных и существующих институтов, таких как органы, отвечающие за верховенство закона, включая судебную систему, Антимонопольный комитет, общественное вещание, независимый регулятор прессы, должно быть в центре этой борьбы за укрепление верховенства права, закона. Это должно укрепить доверие украинских граждан к государственным учреждениям и, что важно, раскрыть экономический потенциал Украины на благо народа Украины", - заявили в Еврокомиссии.

23 сентября ВР приняла законопроект. К нему подавали 1257 правок. Законопроект рассмотрели за более чем час. Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну. Законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах надо опять проголосовать, потому что во время его принятия учли три поправки, противоречащие друг другу. Об этом заявил народный депутат от "Голос" Ярослав Железняк в кулуарах в пятницу.