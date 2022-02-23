Эвакуировать жителей Мариуполя и Харькова не будут - Кулеба

Министр сказал, что Украина будет бороться. Фото: "Восточный вариант"

Планов эвакуации жителей Мариуполя или Харькова нет.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает НВ.

Кулеба сказал, что у Украины есть два плана.

"План А - использовать все инструменты дипломатии для сдерживания России и предотвращения дальнейшей эскалации. А если это не удастся, план Б - бороться до победы за каждую пядь нашей земли, за каждый город и населенный пункт", - сказал министр.

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Он прокомментировал информацию о списках украинцев, которых Россия хочет ликвидировать в случае вторжения. Кулеба лично таких документов не видел. Но не исключает, что они есть.

21 февраля президент России Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах". Колонны тяжелой техники без опознавательных знаков двинулись на Донбасс. Против страны-агрессора РФ следует безотлагательно ввести санкции, в том числе полностью остановить проект газопровода "Северный поток - 2", заявил президент Украины Владимир Зеленский. Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году.