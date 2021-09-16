"Это ужас" - нардеп из оборонного комитета рассказал, как "сжигают" деньги на армию

За два года не было ни одного лица, которое бы понесла ответственность за то, что оружие, военная техника не поставляются. Фото: @NationalBankOfUkraine

Расходы из государственного бюджета на оборону стабильно растут. Однако и стабильно увеличиваются суммы денег, которые не используются. Об этом сказал народный депутат от "Голоса", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире телеканала "Україна 24".

"Например, есть такая важная статья расходов сектора безопасности - модернизация, развитие вооружения, закупка, ремонт вооружения, военной техники. Это то, на чем ездят, с чего стреляют, чем защищают родину.

22,4 миллиарда гривен запланировали в бюджете 2021 года. С которых по разным оценкам от 7 до 12 миллиардов до сих пор не использовано. То есть от половины до трети.

Что происходит ежегодно в нашем комитете? Начиная с ноября и до декабря. Есть, например, контракт, заказ на поставку условно 50 БТРов. Примерно в ноябре они должны быть поставлены до 31 декабря. В конце ноября приходят представители заказчика, Министерства обороны, производителя и говорят: "Мы не можем, не успеваем".

А согласно закону, если какая-то часть денег не используется, она возвращаться в Госказначейство. И они говорят: "Деньги все равно сгорят, поэтому давайте на них купим что-то другое". Иногда это патроны, иногда, простите, табуретки. Не всегда то, что самое важное. Когда мы говорим: "Стоп, а зачем вам табуретки? Вам же нужны БТРы?", - нам говорят: "Деньги ведь все равно сгорят", - рассказал депутат.

По словам Рахманина, подобное называется "переброской".

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"Самое ужасное, что это регулярно, системно происходит в секторе безопасности и обороны. Это нарушение бюджетного процесса, закона. И за нарушение закона, несоответствие государственного оборонного заказа фактического и планового кто-то должен отвечать.

За два года работы в Верховной Раде не помню ни одного лица, юридического или физического, которое бы понесло ответственность за то, что оружие, военная техника не поставляется", - сказал парламентарий.

Финансирование обороны с 2014-го постоянно увеличивается, на это должно уходить не менее 5% ВВП, напомнил депутат. В нынешнем проекте государственного бюджета это 5,95%.

В сентябре СМИ сообщали, что среди министров, которых могут уволить, является министр обороны Андрей Таран. 15 сентября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год. Расходы на Министерство обороны запланировали - 131 млрд грн.