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четверг, 16 сентября 2021 12:26

"Это ужас" - нардеп из оборонного комитета рассказал, как "сжигают" деньги на армию

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&quot;Это ужас&quot; - нардеп из оборонного комитета рассказал, как &quot;сжигают&quot; деньги на армию
За два года не было ни одного лица, которое бы понесла ответственность за то, что оружие, военная техника не поставляются. Фото: @NationalBankOfUkraine

Расходы из государственного бюджета на оборону стабильно растут. Однако и стабильно увеличиваются суммы денег, которые не используются. Об этом сказал народный депутат от "Голоса", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире телеканала "Україна 24".

"Например, есть такая важная статья расходов сектора безопасности - модернизация, развитие вооружения, закупка, ремонт вооружения, военной техники. Это то, на чем ездят, с чего стреляют, чем защищают родину.

22,4 миллиарда гривен запланировали в бюджете 2021 года. С которых по разным оценкам от 7 до 12 миллиардов до сих пор не использовано. То есть от половины до трети.

Что происходит ежегодно в нашем комитете? Начиная с ноября и до декабря. Есть, например, контракт, заказ на поставку условно 50 БТРов. Примерно в ноябре они должны быть поставлены до 31 декабря. В конце ноября приходят представители заказчика, Министерства обороны, производителя и говорят: "Мы не можем, не успеваем".

А согласно закону, если какая-то часть денег не используется, она возвращаться в Госказначейство. И они говорят: "Деньги все равно сгорят, поэтому давайте на них купим что-то другое". Иногда это патроны, иногда, простите, табуретки. Не всегда то, что самое важное. Когда мы говорим: "Стоп, а зачем вам табуретки? Вам же нужны БТРы?", - нам говорят: "Деньги ведь все равно сгорят", - рассказал депутат.

По словам Рахманина, подобное называется "переброской".

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"Самое ужасное, что это регулярно, системно происходит в секторе безопасности и обороны. Это нарушение бюджетного процесса, закона. И за нарушение закона, несоответствие государственного оборонного заказа фактического и планового кто-то должен отвечать.

За два года работы в Верховной Раде не помню ни одного лица, юридического или физического, которое бы понесло ответственность за то, что оружие, военная техника не поставляется", - сказал парламентарий.

Финансирование обороны с 2014-го постоянно увеличивается, на это должно уходить не менее 5% ВВП, напомнил депутат. В нынешнем проекте государственного бюджета это 5,95%.

В сентябре СМИ сообщали, что среди министров, которых могут уволить, является министр обороны Андрей Таран.

15 сентября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год. Расходы на Министерство обороны запланировали - 131 млрд грн.

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