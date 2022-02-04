"Это сенсация" - Порошенко анонсировал участие в выборах

Порошенко вернулся в Украину 17 января. Фото: Reuters

Пятый президент, народный депутат Петр Порошенко будет баллотироваться в члены Европейского парламента.

Об этом он заявил на съезде партии "Удар" мэра Киева Виталия Кличко в пятницу.

Видео опубликовал фотограф Ян Доброносов.

"Я могу сказать, что я буду точно баллотироваться. Это сенсация. Буду баллотироваться в члены Европейского парламента от Украины", – сказал. Делал селфи.

Порошенко спросили об объединении партии "Європейська солідарність", лидером которой он является, и "Удар". На что политик ответил: "Мы демонстрируем сегодня единство".

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Тем временем Кличко на съезде партии заявил, что его политсила будет самостоятельно участвовать в следующих парламентских выборах.

"В следующих выборах мы будем участвовать самостоятельно", – сказал.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Через два дня Печерский районный суд города Киева избрал ему личное обязательство. В декабре прошлого года нардепу объявили подозрение в государственной измене и финансировании терроризма. ГБР заявило, что Порошенко не сдал паспорта. В то же время адвокат нардепа сказал, что его клиент это сделал. Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение Печерского райсуда 11 февраля.