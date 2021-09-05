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воскресенье, 05 сентября 2021 12:06

Это раскол: генсек НАТО раскритиковал создание в ЕС собственных вооруженных сил

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Это раскол: генсек НАТО раскритиковал создание в ЕС собственных вооруженных сил
Создание параллельных структур может ослабить взаимодействие ЕС и НАТО. Фото: pinterest.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал заявление по поводу формирования в Европе независимых от США вооруженных сил.

Это приведет к расколу среди союзников в НАТО, сказал генсек в интервью The Telegraph, передает Интерфакс.

"Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать систему командования лишь ослабит наш общий потенциал взаимодействия, так как при очень ограниченных ресурсах мы должны избегать параллелизма и дублирования усилий. Конкретные предложения с НАТО не обсуждались, мы не знакомы с чем-то подобным или деталями", - заявил он.

О создании европейских объединенных сил быстрого реагирования заговорили в связи с событиями в Афганистане. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хосеп Боррель считает, что Европе необходимо создать собственные независимые вооруженные силы.

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По словам Столтенберга, это рассеет и так дефицитные ресурсы западных стран и может стать причиной раскола.

"Я приветствую дополнительные усилия Европы в сфере обороны, но это никогда не сможет заменить НАТО, и мы должны быть уверены, что Европа и Северная Америка объединятся (в своих оборонных усилиях - Gazeta.ua).

Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", - отметил он.

2 сентября на неформальной встрече министров обороны ЕС обсуждали концепцию новой системы обороны сообщества и планы создания сил быстрого реагирования Евросоюза. Первые практические решения планируют принять в октябре-ноябре 2021 года.

Утвердить концепцию "Стратегический компас ЕС" планируют в марте 2022 года. Подобные силы могли бы быть применены в обеспечении контроля над аэропортом Кабула, отметил Боррель.

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