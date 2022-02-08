Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь

8 февраля Эстония передала Вооруженным Силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2.

На военно-морской базе Сил обороны Эстонии украинской делегации торжественно передали символический ключ от мобильного госпиталя, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

В церемонии подписания договора дарения также приняли участие министр обороны Эстонии Калле Лаанет и посол Федеративной Республики Германия в Эстонии Кристине Хохман", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ganna.maliar

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Маляр выразила благодарность от имени Украины за совместный подарок Эстонии и Германии.

"Мы с командующей медицинских сил Татьяной Остащенко везем ключ в Украину, скоро прибудет и сам госпиталь", - заявила она.

Эстония обсудила вероятные последствия в случае нового нападения России на Украину и составила карту готовности в сфере государственной обороны. Правительство имеет план, как повысить готовность страны.