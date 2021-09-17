Есть справка о признаках убийства Чорновола - бывший заместитель генпрокурора

В деле Черновола есть зацепки для дальнейшего расследования. Фото: Википедия

В материалах дела о смерти Вячеслава Черновола можно найти моменты, которые дадут основания для дальнейшего расследования причин гибели политика.

В этом деле ставить точку рано, заявил бывший заместитель генерального прокурора Сергей Горбатюк, передает "Радио Свобода".

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"Николай Голомша должен был добиться расследования, когда имел должность заместителя генпрокурора. Есть справка о признаках убийства Чорновила, я ее когда-то нашел в кабинете заместителя генпрокурора, где работал.

Надо поднимать материалы дела, потому что, например, судмедэксперт не писал, что непосредственно кастетом убили Чорновила. Он мог видеть какие-то признаки травмы. Думаю, что на пустом месте Голомша этого не говорил бы. Но если он начал, то должен объяснить, на чем основываются такие заявления. Тогда могло бы быть дальнейшее расследование. Окончательных ответов нет, надо расследовать, здесь все нюансы важны", - сказал Горбатюк.

На днях бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша заявил в прямом эфире, что лидер Народного Руха Украины, диссидент Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП, его убили четырьмя ударами кастета в затылочную область головы. Таким же кастетом добили водителя. В Офисе генпрокурора прокомментировали, что версия совершения умышленного убийства проверяется следствием. Однако в материалах, предоставленных для экспертизы, нет данных о ударах кастетом.