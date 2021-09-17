Есть справка о признаках убийства Чорновола - бывший заместитель генпрокурора

 
Ексклюзивы
1/5
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 2466
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 918
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 2502
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 1674
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 603
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 846
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 279
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 261
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 855
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 630
Фото
Все фото
8
5
7
19
3
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
Видео
Все видео
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
Кулеба остановил брифинг из-за звонка Зеленского
Кулеба остановил брифинг из-за звонка Зеленского
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
"Слуга народа" наврала о социологии в прямом эфире
"Слуга народа" наврала о социологии в прямом эфире
Председатель Бюро экономической безопасности в научной диссертации смотрит в сторону России - "Схемы"
Председатель Бюро экономической безопасности в научной диссертации смотрит в сторону России - "Схемы"
Интервью
1/5
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 117
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 630
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1152
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 648
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 693
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 288
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
пятница, 17 сентября 2021 08:26

Есть справка о признаках убийства Чорновола - бывший заместитель генпрокурора

  Комментировать
Есть справка о признаках убийства Чорновола - бывший заместитель генпрокурора
В деле Черновола есть зацепки для дальнейшего расследования. Фото: Википедия

В материалах дела о смерти Вячеслава Черновола можно найти моменты, которые дадут основания для дальнейшего расследования причин гибели политика.

В этом деле ставить точку рано, заявил бывший заместитель генерального прокурора Сергей Горбатюк, передает "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если бы Чорновил стал президентом, мы бы имели другую Украину. Лучшую

"Николай Голомша должен был добиться расследования, когда имел должность заместителя генпрокурора. Есть справка о признаках убийства Чорновила, я ее когда-то нашел в кабинете заместителя генпрокурора, где работал.

Надо поднимать материалы дела, потому что, например, судмедэксперт не писал, что непосредственно кастетом убили Чорновила. Он мог видеть какие-то признаки травмы. Думаю, что на пустом месте Голомша этого не говорил бы. Но если он начал, то должен объяснить, на чем основываются такие заявления. Тогда могло бы быть дальнейшее расследование. Окончательных ответов нет, надо расследовать, здесь все нюансы важны", - сказал Горбатюк.

На днях бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша заявил в прямом эфире, что лидер Народного Руха Украины, диссидент Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП, его убили четырьмя ударами кастета в затылочную область головы. Таким же кастетом добили водителя.

В Офисе генпрокурора прокомментировали, что версия совершения умышленного убийства проверяется следствием. Однако в материалах, предоставленных для экспертизы, нет данных о ударах кастетом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Есть справка о признаках убийства Чорновола - бывший заместитель генпрокурора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование

Самое читаемое
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
6
 Просмотров: 7326
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
12
 Просмотров: 6678
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 5958
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 5229
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 4950
Политика
За нарушение телеканалами языкового закона могут быть санкции - Креминь
За нарушение телеканалами языкового закона могут быть санкции - Креминь Просмотров: 27
"Новое вторжение РФ в Украину вероятное, как никогда" - российский политолог
"Новое вторжение РФ в Украину вероятное, как никогда" - российский политолог Просмотров: 495
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
 Просмотров: 261
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование Просмотров: 423
Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2"
Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2" Просмотров: 135
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
3
Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
3
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Ездил на передовую: рассказали о погибшем при взрыве автомобиля в Днепре
Голосов: 8277
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть