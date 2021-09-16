В Венедиктовой отреагировали на новую информацию об убийстве Чорновола

В Офисе генпрокурора не подтвердили версию убийства Вячеслава Черновола, однако она проверяется. Фото: УНИАН

Версия совершения умышленного убийства лидера Народного движения Украины, диссидента Вячеслава Черновола проверяется следствием. Однако в материалах, предоставленных для экспертизы, нет данных об ударах кастетом.

Так в Офисе генпрокурора прокомментировать слова Николая Голомши об убийстве Черновола четырьмя ударами кастета, пишет "Украинская правда".

ОГУ ссылается на результаты комплексной экспертизы, которая длилась почти два года.

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"В данном уголовном производстве проведен значительный объем следственных и розыскных действий, в том числе ряд судебных экспертиз. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018-го установили, что повреждения, которые обнаружили при судебно-медицинской экспертизе тела Вячеслава Черновола и в ходе экспертизы останков его эксгумированного тела, сформировались вследствие травмы лица, находившегося в салоне транспорта при столкновении автомобиля с препятствием.

В предоставленных для экспертизы материалах не содержится информации о повреждениях, которые имели б признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе кастета", - сообщили в Офисе генпрокурора.

15 сентября в эфире одного из телеканалов экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша повторил свое заявление от 2015 года: Вячеслав Черновол погиб не в результате ДТП, его убили. Совершили преступление, по словам Голомши, четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя политика. Новых доказательств этому Голомша не предоставил. Вячеслав Черновол погиб 25 марта 1999-го на 5-м км автотрассы Борисполь - Золотоноша. По официальной версии, в тот день автомобиль Черновола врезался в КамАЗ с прицепом, который разворачивался посреди шоссе. Политик и водитель погибли на месте. Черновол был народным депутатом трех созывов. Баллотировался в президенты. На выборах в 1991 году получил 23,27% голосов.