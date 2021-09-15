Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США

Важно давление на Москву. Фото: Getty Images

Президент РФ Владимир Путин еще не понял, что он не может выиграть в войне против Украины. Об этом сказал экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Україна 24".

"Сейчас Кремль ведет агрессию. Это потому что Путин еще не понимает, что он не может выиграть на Донбассе. Но я думаю, что есть люди в Москве, которые понимают, что они не могут выиграть. Когда Путин или решающий человек в России это поймет, они найдут способ переговоров, чтобы вывести свои войска и свое оружие из Донбасса ", - сказал американский дипломат.

"До этого момента Минск не подтолкнул процесс ухода российских войск из Донбасса ни на один сантиметр", - добавил Хербст.

По словам дипломата, в Минском формате россияне "говорят чушь".

"Поэтому формат не важен. Важен нажим на Москву со стороны санкций, военной помощи для Украины", - отметил экс-посол.

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Нельзя опираться на переговоры с россиянами, Украине нужно опираться на свою силу - военную и экономическую, опираться на поддержку Запада, чтобы повредить российскую экономику, сказал Хербст.

"Чтобы они (РФ. - Gazeta.ua) страдали от их агрессии", - сказал дипломат.

"Американская поддержка Украине сильная и стабильная. И не только важна, а критически важна. Байден хорошо выступал во время визита Зеленского. То, что мы дали еще военную помощь, договорились о рамках наших отношений - посылает сигнал не только украинскому народу, но тоже Кремлю, что если они хотят делать эскалацию в их агрессии против Украины, мы больше будем делать в поддержку вашей страны", - заявил экс-посол США.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.