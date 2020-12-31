Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса

Гео Лерос шел 23-им в списке "Слуга народа" на внеочередных выборах в парламент. Был внештатным советником президента Владимира Зеленского. Фото: Facebook

Gazeta.ua напоминает о событиях, которые произошли в украинской политике в 2020 году.

29 марта народный депутат от "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал в Facebook видеозаписи, на которых брат руководителя Офиса президента Андрея Ермак Денис якобы ведет переговоры о возможном трудоустройстве лиц на государственные должности. На видео речь шла о должности заместителя министра инфраструктуры и курирование "Укрзализныцей", Киевскую таможню.

Депутат обратился к НАБУ, САП начало уголовное производство. Андрей Ермак обвинил нардепа во лжи. Фигурант пленок Дмитрий Штанько, ранее работавший в органах внутренних дел, в интервью программе Bihus.info рассказал, что от претендентов на должности в общем собрали для Дениса Ермака $100 тыс.

В апреле САП изменила квалификацию производства с "Злоупотребление влиянием" на "Мошенничество" и передала дело в Национальную полицию.

"Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, для чего. Знаю, кто хотел шантажировать меня лично, чтобы я снял Ермака", - сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в мае.

В июне НАБУ открыло два производства по решению следственного судьи Высшего антикоррупционного суда по квалификации "злоупотребления влиянием" и "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Из сообщений СМИ, 14 июля СБУ задержала Штанько по подозрению в мошенничестве. 1 сентября Лерос исключили из фракции "Слуга народа" после того, как он заявил с трибуны Верховной Рады, что Ермак по телефону раздает указания на кого открывать, закрывать дела, кого назначать на государственные должности, увольнять.

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"А что, это самый громкий скандал? А пленки ОАСК? (В сентябре НАБУ опубликовало записи якобы-разговоров председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, где говорится о "захвате власти в ВРП". Вовка подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти. - Gazeta.ua)", - говорит юрист Виктор Чумак.

"Обыкновенные мошенники, которые хотят за счет должности брата заработать копеечку. Поэтому дело передали, пока не доказано преступлений, связанных со злоупотреблением. Сегодня-завтра дело ничем не закончится. Времени на расследование у полицейских еще очень и очень много.

Зеленский будто бы шел с намерением побороть коррупцию, олигархов. Но он привел во власть людей, которые были зацементированны в систему коррупции еще до президентства Порошенко. Которые не могут работать сами против себя.

Генпрокурор Венедиктова является инструментом олигархической системы. Не может Татаров, который отвечал за информационные манипуляции с делами Майдана, воевать сам против себя. Есть реинкарнация власти Януковича. Ермак хорошо всех знает с позапрошлой власти и со всеми дружит", - говорит Виктор Чумак.

30 декабря прокурор Офиса генерального прокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, которому сообщали о подозрении во взяточничестве.