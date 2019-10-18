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пятница, 18 октября 2019 19:48

"Есть шанс на перемены": эксперт назвал условие для работы судебной реформы

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&quot;Есть шанс на перемены&quot;: эксперт назвал условие для работы судебной реформы
"Даже если бы этот закон был идеальным, это лишь первый полушаг в правильном направлении". ФОТО: Paneuropa Ukraine

Изменения в системе правосудия заработают при полноценной работе международных экспертов, которых должны привлечь к конкусу на членство в Высшей квалификационной комиссии судей.

Такое условие принятых парламентом изменений Gazeta.ua назвал эксперт по судебной реформе Михаил Жернаков.

"Если получится так, что международные эксперты (в составе комиссии, которая проведет конкурс для членов ВККС - Gazeta.ua) будут иметь действительно решающую роль, и их не заблокируют одиозные институты типа Окружного административного суда Киева, то мы наймем хороших судей и в результате они начнут принимать лучшие решения. Если этого не будет, и они все заблокируют, то все останется, как есть, может станет еще хуже.

Это шанс на настоящие изменения. Это лучше, чем ничего бы не было, никуда не двигалось. Но никаких гарантий нет".

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Двумя угрозами изменений Жернаков называет "нечищеный" Высший совет правосудия и Окружной административный суд Киева, в котором можно будет обжаловать решение конкурсной комиссии - "это две большие опасности".

"Если бы этих угроз не было, то скорее всего, это (изменения в судебной системе - Gazeta.ua) сработает и приведет к хорошому результату. Мы навалили половину меда и половину дегтя - и верим, что они не смешаются. Что останется только мед, а с дегтем мы каким-то образом справимся. Но история и практика показывает, что так бывает очень редко ".

"Даже если бы этот закон был идеальным, это лишь первый полушаг в правильном направлении. Нужно идти дальше, надо изменения в Конституцию, в закон "О судоустройстве и статусе судей", чтобы мы изменили остальные вещи, которые этот закон не затрагивает".

16 октября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об изменениях в органах судейского самоуправления, внесенный президентом Владимиром Зеленским.

Законопроект сокращает состав Верховного суда из 200 судей до 100.

К Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которая набирает судей и отвечает за их квалификационную оценку, будет входить 12 членов вместо 16. Членов ВККС назначат по результатам конкурса, к которому приобщат международных экспертов. На формирование нового состава Высший совет правосудия имеет 90 дней. Каждый из членов ВККС будет работать 4 года.
При Высшем совете правосудия создадут комиссию по вопросам добропорядочности и этики составом 6 человек. Трое из самого Высшего совета правосудия, трое - международные эксперты. Комиссия будет проверять членов Высшего совета правосудия и судей Верховного суда на добропорядочность и увольнять тех, кто не соответствует ее критериям.

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