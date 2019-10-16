Депутаты приняли судебную реформу Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1548
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2862
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1332
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4338
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2718
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 909
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6120
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1062
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
4
5
3
15
5
&quot;Слуга народа&quot; носит сумку за 170 тыс. грн
"Слуга народа" носит сумку за 170 тыс. грн
&quot;СБУ, нравится?&quot;: кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
&quot;Нет капитуляции&quot;: митинг требует отказаться от &quot;формулы Штайнмайера&quot;
"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
Видео
Все видео
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3618
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6921
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1557
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 612
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 13:22

Депутаты приняли судебную реформу Зеленского

  Комментировать
Депутаты приняли судебную реформу Зеленского
Законопроект вносит изменения в 3 закона. ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об изменениях в органах судейского самоуправления, внесенный президентом Владимиром Зеленским.

Решение поддержали 236 депутатов.

Законопроект вносит изменения в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".

А именно сокращает количество судей Верховного суда с 200 до 100, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, вводит при Высшем совете правосудия (ВСП) комиссию добропорядочности и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Перед финальным голосованием депутаты рассматривали поправки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судебная реформа: Порошенко поймали на имитации

Сначала отклонили поправку нардепа "Слуги народа" Руслана Стефанчука, которая позволяла международным экспертам в составе комиссии накладывать вето на решение об увольнении нечестных членов Высшего совета правосудия. По оценкам Центра противодействия коррупции, в таких условиях члена ВРП увольняли бы сами члены ВСП.

После перерыва депутаты согласовали поправку.

По мнению политолога Владимира Фесенко, ранее судебная система была под контролем президента и его людей. Сейчас этот контроль уменьшается. Судьи понимают, что могут действовать по своему усмотрению.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутаты приняли судебную реформу Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Коммунистическое государство получило ядерное оружие

В спортзале повесили военных преступников

Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине

В монастыре сделали общежитие

Самое читаемое
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 55153
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 48860
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 40777
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 17928
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 17397
Политика
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ 2 Просмотров: 396
$30 млн окружения Януковича: Латвия прокомментировала возможность возврата
$30 млн окружения Януковича: Латвия прокомментировала возможность возврата Просмотров: 72
Амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может - Слуга народа
Амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может - Слуга народа 1 Просмотров: 216
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело против Портнова за ложь против Порошенко - Новиков
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело против Портнова за ложь против Порошенко - Новиков 1 Просмотров: 279
Члены ВРП будут увольнять себя сами. Депутаты провалили правку - ЦПК
Члены ВРП будут увольнять себя сами. Депутаты провалили правку - ЦПК Просмотров: 135
Больше всего комментируют
6
Рейтинг Зеленского резко упал
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
2
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
1
Ученые определили, что в людях самое сексуальное
Голосов: 12820
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua