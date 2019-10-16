Депутаты приняли судебную реформу Зеленского

Законопроект вносит изменения в 3 закона. ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об изменениях в органах судейского самоуправления, внесенный президентом Владимиром Зеленским.

Решение поддержали 236 депутатов.

Законопроект вносит изменения в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".

А именно сокращает количество судей Верховного суда с 200 до 100, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, вводит при Высшем совете правосудия (ВСП) комиссию добропорядочности и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Перед финальным голосованием депутаты рассматривали поправки.

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Сначала отклонили поправку нардепа "Слуги народа" Руслана Стефанчука, которая позволяла международным экспертам в составе комиссии накладывать вето на решение об увольнении нечестных членов Высшего совета правосудия. По оценкам Центра противодействия коррупции, в таких условиях члена ВРП увольняли бы сами члены ВСП.

После перерыва депутаты согласовали поправку.

По мнению политолога Владимира Фесенко, ранее судебная система была под контролем президента и его людей. Сейчас этот контроль уменьшается. Судьи понимают, что могут действовать по своему усмотрению.