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четверг, 12 декабря 2019 10:43

Есть папочка на каждого: объяснили, почему Аваков остается в должности

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Есть папочка на каждого: объяснили, почему Аваков остается в должности
Аваков может иметь компромат на каждого. Фото: images.unian.ne

У министра внутренних дел Арсена Авакова "есть папочка на каждого".

Об этом рассказывают сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко, пишет "Українська правда".

"Ему в этом очень помогал Игорь Купранець, бывший заместитель главы Нацполиции, возглавлявший департамент защиты экономики. У него все на прослушке были. Поэтому у Авакова на всех есть компромат. И он умеет им распоряжаться", - рассказал собеседник издания.

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Возможно, благодаря этому Аваков до сих пор сохраняет за собой пост министра. Как глава МВД, он мог иметь соглашение с президентом Владимиром Зеленским.

Аваков также поддерживает хорошие отношения с лидерами добровольческих батальонов и мог гарантировать новому президенту обеспечения порядка.

В течение последних недель Аваков регулярно встречался с Зеленским на Банковой и участвовал в подготовке президента к переговорам в "нормандском формате".

Заявление Арсена Авакова о слишком эмоциональное поведение российской делегации на "нормандских переговорах" ударила по репутации помощника президента России Владислава Суркова. После публичного заявления о том, что советник Путина вел себя на переговорах эмоционально и некомпетентно, Сурков и его коллеги уже два дня опровергают эту историю.

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