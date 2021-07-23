ЕСПЧ отклонил первые претензии РФ к Украине

Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер. Фото: Reuters

Европейский суд по правам человека отклонил запрос Кремля о применении временных мер в рамках жалобы "РФ против Украины".

Уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лещина рассказал, что ЕСПЧ официально уведомил Украину о межгосударственной жалобе от России. Суд отклонил заявление российского правительства о применении "правила 39" - временных обеспечительных мер, сообщает "Європейська правда".

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"Они, в частности, просили, чтобы суд обязал Украину прекратить "дискриминацию" русскоязычного населения, безотлагательно приостановить действие норм законодательства по языку образования, то есть отменить принятое образовательное законодательство, а также хотели восстановления вещания российских медиа и доступа к заблокированным сайтам. Интересно, что часть своего заявления в ЕСПЧ о правиле 39 россияне подали на английском, но остальные своей жалобы против Украины прислали в Страсбург на русском языке", - сказал уполномоченный.

Россия впервые в истории подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Москва отметила 10 претензий, которые выдвигает Киеву. Эти претензии перечисляют случаи, в которых, по версии российского ведомства, Украина нарушала права и свободы граждан - как украинцев, так и россиян.