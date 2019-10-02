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среда, 02 октября 2019 14:54

Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист

2 Комментировать
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
"Говорю Юлии Мендель - на выход. Бегом, немедленно", - Скрыпин.

Президент Владимир Зеленский должен уволить Юлию Мендель с должности пресс-секретаря.

Об этом сказал журналист Роман Скрыпин в эфире Skrypin.ua.

"Юлии Мендель не должно быть в пресс-секретарях президента, если президент себя уважает. И уважает всю страну.

Потому что два видеопоказания препятствования журналистской деятельности было зафиксировано. И это не дискуссия.

Говорю Юлии Мендель - на выход. Бегом, немедленно. Пока есть время. Потому что это приведет к плохим последствиям", - сказал Скрыпин.

"Такого пресс-секретаря не должно быть априори. И не надо выяснять на пресс-конференции, толкала ты кого-то или не толкала. Видеопоказания препятствования журналистской деятельности есть", - отметил он.

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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко.

На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.

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