Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист

Президент Владимир Зеленский должен уволить Юлию Мендель с должности пресс-секретаря.
Об этом сказал журналист Роман Скрыпин в эфире Skrypin.ua.
"Юлии Мендель не должно быть в пресс-секретарях президента, если президент себя уважает. И уважает всю страну.
Потому что два видеопоказания препятствования журналистской деятельности было зафиксировано. И это не дискуссия.
Говорю Юлии Мендель - на выход. Бегом, немедленно. Пока есть время. Потому что это приведет к плохим последствиям", - сказал Скрыпин.
"Такого пресс-секретаря не должно быть априори. И не надо выяснять на пресс-конференции, толкала ты кого-то или не толкала. Видеопоказания препятствования журналистской деятельности есть", - отметил он.
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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко.
На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.
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