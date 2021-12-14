Еще одна "слуга" перебежала к Разумкову

Народный депутат от "Слуги народа" Любовь Шпак вошла в межфракционное объединение "Умная политика" экс-спикера Дмитрия Разумкова.
Об этом Разумков сообщил в кулуарах парламента во вторник, 14 декабря.
"Сегодня к нам присоединилась Любовь Александровна Шпак - народный депутат от "Слуги народа". Думаю, это только начало нашей совместной работы и расширения", - сказал он.
Любовь Шпак баллотировалась в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Черкассах. Член Комитета по вопросам бюджета. Была ректором Восточноевропейского университета экономики и менеджмента.
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В марте с трибуны Верховной Рады называла акцию протеста под Офисом президента в поддержку блогера Сергея Стерненко "погромами".
"Чем занимаются эти люди, где учатся, работают?", - говорила она.
8 ноября Разумков опубликовал список народных депутатов, вошедших в межфракционное объединение "Умная политика". Вошли 21 нардеп из фракции "Слуга народа".
В частности в объединении Разумкова - нардеп Артем Дмитрук, который называл покойного художника Александра Ройтбурда "педофилом и наркоманом". Появлялся на автопробеге партии прокремлевского блогера Анатолия Шария и возмущался из-за демонтажа барельефа советскому маршалу Георгию Жукову.
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