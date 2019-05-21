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вторник, 21 мая 2019 16:57

Еще один мэр хочет идти на выборы с партией на базе "Видродження"

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Городской голова Ужгорода Богдан Андриив заявил о готовности на парламентские выборы присоединиться к команде политической силы, которую в ближайшее время совместно с мэром Одессы будет развивать мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом мэр Ужгорода написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Андриив, он поддерживает необходимость усиления представительства местного самоуправления в Верховной раде.

"Я, как и мэр Харькова, считаю, что в парламенте должно быть сильное представительство местного самоуправления. А народными депутатами должны избираться специалисты, которые знают проблемы на местах и умеют их решать. Именно такие люди, опираясь на свой опыт и профессионализм, смогут наработать план действий и для преодоления проблем в масштабах всего государства", - пишет Андреев.

Он отметил, что партия "Видродження" с самого начала создавала свою структуру "снизу вверх", организуя партийные ячейки в регионах.

"Считаю, что именно на таких принципах может базироваться сильная парламентская партия, которая будет зависеть не от фамилии одного лидера, а от качества работы ее представителей. И это станет лучшим стимулом для того, чтобы работать на результат. Думаю, большинство граждан поддержат такой подход. Выбирать нужно дела, а не слова!", - заявил мэр Ужгорода.

 

Как сообщалось, Богдан Андриив был избран мэром Ужгорода во время местных выборов 2015 года от партии "Видродження".

20 мая мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил в своей странице в Facebook о том, что совместно с мэром Одессы Геннадием Трухановым планирует вести партию на парламентские выборы.

В ее состав войдут представители партий "Видродження", "Доверяй делам" Геннадия Труханова, а также около 50-ти народных депутатов мажоритарщиков. Эту информацию подтвердил сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник.

РБК-Украина
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  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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