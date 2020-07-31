"ЕС" требует собрать Раду из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов: "Кабмин должен рассказать обществу план выхода из экономического кризиса". Фото: Новое Время

Фракция "Европейская солидарность" требует срочно созвать внеочередное заседание Верховной Рады в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране, заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Европейская солидарность" требует от властей срочно созвать внеочередное заседание Верховной Рады в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране", - сказал Герасимов в пятницу журналистам у здания Верховной Рады.

По его словам, необходимо, чтобы Кабмин рассказал обществу план выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией.

"Что касается депутатов, они обязаны принять законы о помощи врачам и прежде всего - законопроект о страховании на случай заболевания коронавирусом всех наших медиков... Кабинет Министров и Офис президента должны отчитаться обществу за средства, выделенные в специальный коронавирусный фонд, потому что вместо помощи медицинской системе, в Зеленского взяли курс на освоение средств спецфонда через так называемое Большое строительство дорог", - добавил сопредседатель фракции "ЕС".

Герасимов также считает необходимым создать временную следственную комиссию ВР по факту использования средств специального коронавирусного фонда.