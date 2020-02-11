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вторник, 11 февраля 2020 11:01

ЕС снимает санкции с Азарова и Ставицкого

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Европейский Союз отменит санкционные ограничения относительно украинских чиновников времен Януковича - экс-премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из списка санкций ЕС. Александр Янукович останется в списке еще на 6 месяцев. 9 остальных, в том числе его отец, - на 12 месяцев", - сообщил журналист.

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Он добавил, что решение о санкциях будет объявлено на следующей неделе.

 

Ранее Йозвяк сообщал, что ЕС рассматривает возможность отмены санкций против бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра энергетики Николая Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.

Также говорилось о возможной отмене ограничений относительно Сергея Арбузова, Александра Клименко и Виктора Пшонки.

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