ЕС похвалил Украину после принятия "антиколомойского" закона. Говорят о финансовой помощи

Деньги ЕС нужны для стабилизации украинской экономики.

Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи во время видеовстречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Министр проинформировал еврокомиссара о прогрессе евроинтеграционных реформ, принятие важных законодательных решений, в частности, закона о банковской деятельности, сообщает МИД.

Варгеи приветствовал это решение украинского парламента.

Только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов выделить второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи объемом € 500 млн незамедлительно.

Министр Кулеба выразил благодарность за инициативу Еврокомиссии предоставить Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи для стабилизации экономики в связи с пандемией.

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13 мая Верховная Рада приняла закон о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. "За" проголосовали 270 народных депутатов.