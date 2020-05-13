Рада приняла "антиколомойский" закон, который просит МВФ

Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. "За" проголосовали 270 народных депутатов.

"Решение принято, закон принят в целом", - сказал спикер Дмитрий Разумков.

Присутствующий в сессионном зале президент Владимир Зеленский аплодировал.

Закон поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" и группа "Доверие". Ноль голосов "За" - ОПЗЖ и "Батькивщина".

После этого Разумков объявил перерыв на 5 минут.

Закон является условием сотрудничества с МВФ.

Документ предусматривает: если суд признает, что решение Нацбанка и Кабинета министров о выведении неплатежеспособного банка с рынка было незаконным, финучреждение не вернут бывшим владельцам. Они смогут получить возмещение только в денежной форме.

Крупнейший банк в Украине - Приватбанк - национализировали 4 года назад. Решение о переходе в собственность государства 18 декабря 2016 года приняли Кабмин и Совет нацбезопасности и обороны Украины.

До национализации Приватбанк принадлежал олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

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