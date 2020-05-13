Рада приняла "антиколомойский" закон, который просит МВФ

Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. "За" проголосовали 270 народных депутатов.
"Решение принято, закон принят в целом", - сказал спикер Дмитрий Разумков.
Присутствующий в сессионном зале президент Владимир Зеленский аплодировал.
Закон поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" и группа "Доверие". Ноль голосов "За" - ОПЗЖ и "Батькивщина".
После этого Разумков объявил перерыв на 5 минут.
Закон является условием сотрудничества с МВФ.
Документ предусматривает: если суд признает, что решение Нацбанка и Кабинета министров о выведении неплатежеспособного банка с рынка было незаконным, финучреждение не вернут бывшим владельцам. Они смогут получить возмещение только в денежной форме.
Крупнейший банк в Украине - Приватбанк - национализировали 4 года назад. Решение о переходе в собственность государства 18 декабря 2016 года приняли Кабмин и Совет нацбезопасности и обороны Украины.
До национализации Приватбанк принадлежал олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый транш МВФ получим до конца мая - Шмыгаль
30 марта Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении. Тогда ряд народных депутатов, в частности из фракции "Слуга народа", подали к нему более 16 тыс. поправок.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужна помощь МВФ. По словам главы государства, есть договоренность о минимум $8 млрд.
Комментарии