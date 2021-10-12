ЕС поддержал антиолигархический закон и перечислит €600 млн

ЕС указал на важность экономической стабильности Украины.

ЕС поддержал Украину с принятием закона об олигархах.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина - Европейский Союз.

"ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов ("деолигархизация"), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства, и призвал к дальнейшим шагам Украины на этом направлении", - сказано в тексте.

Кроме того, ЕС подтвердил "постоянную поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией".

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"Украина подтвердила свою приверженность ратификации Римского статута, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации", - говорится в заявлении.

Также ЕС выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

"Мы подтвердили важность поддержания макроэкономической стабильности Украины и соблюдения обязательств перед МВФ", - говорится в тексте.

23 сентября ВР приняла законопроект об олигархах. К нему подавали 1257 правок. Законопроект рассмотрели за более чем час. Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну.