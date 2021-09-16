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четверг, 16 сентября 2021 19:09

ЕС обсуждает создание военной учебной миссии в Украине

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ЕС обсуждает создание военной учебной миссии в Украине
В Украине хотят создать военную учебную миссию. Фото: president.gov.ua

Послы стран Европейского союза 16 сентября рассмотрят варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине.

Об этом говорится в документе, предоставленном для обсуждения дипломатического корпуса ЕС, передает Радио Свобода.

Военной и консультативной учебной миссии ЕС (EUATM) будет необходимо 60 сотрудников. Миссия будет работать для консультирования Департамента образования Министерства обороны Украины и Генерального штаба по "производству плана реформирования профессионального военного образования.

В документе также содержатся четыре возможные варианты сотрудничества.

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"Миссия укрепит военный потенциал Украины и может усилить привлечение ЕС, может быть выражением солидарности с Украиной после текущей военной деятельности России на территориях, прилегающих к границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - сказано в документе.

Документ также указывает на некоторые недостатки такой миссии. В частности, риск дублирования, поскольку "многие актеры в Украине действуют в сфере военной поддержки (НАТО, США, Канада, ОБСЕ)".

Также отмечается, что ответ на миссию "другими субъектами, заинтересованными в ситуации в Украине, трудно предсказать и может иметь возможное негативное влияние на широкую политику и интересы ЕС в регионе".

Расширение присутствия ЕС в Украине на военное измерение потребует единодушия между странами-членами Евросоюза и будет означать отход от чисто гражданского присутствия, пишет издание.

С 2014 года в Украине работает консультативная миссия ЕС в составе международных экспертов, что готовы предоставлять консультации, среди прочего, по вопросам безопасности, деятельности полиции, органов судопроизводства, прокуратуры, а также противодействия коррупции и обеспечения прав человека.

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