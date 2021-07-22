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четверг, 22 июля 2021 14:58

ЕС готов поддержать продление транзита газа через Украину

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ЕС готов поддержать продление транзита газа через Украину
Брюссель принял во внимание заявление правительств Германии и США. Фото: Reuters

Европейская комиссия готова поддержать переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года.

Украинская сторона является надежным партнером, заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант во время сегодняшнего брифинга.

"Мы готовы обсуждать эти вопросы", - отметила она.

В то же время Брюссель принял во внимание заявление правительств Германии и США, отметили представители ЕС.

"Украина - надежная страна. ЕС способствовал нынешнему транзитному соглашению, которое продлится до 2024 года. Мы готовы продолжать способствовать дискуссии о продлении соглашения", - заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи.

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США и Германия заключили новое соглашение по "Северному потоку-2", по которому Германия берет на себя обязательство инициировать санкции против России в случае новой агрессии против Украины.

Администрация президента США просит Украину не критиковать их соглашение с Германией по "Северному потоку-2". Публичные выступления на эту тему могут испортить отношения Вашингтона и Киева.

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