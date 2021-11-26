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пятница, 26 ноября 2021 01:14

Ермака вызовут на допрос в ДБР

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Ермака вызовут на допрос в ДБР
Ермака хотят допросить по делу "вагнеровцев". Фото: пресс-служба ОП

Государственное бюро расследований хочет допросить главу Офиса президента Андрея Ермака о подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и ее срыву.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире программы "Право на власть".

"На сегодняшний день никакого факта и доказательства (что Ермак виновен в срыве спецоперации – ред.) следствие не получило... Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов

В ближайшие дни будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем он сообщит общество лично - или мы (сообщим), если будет такой запрос", - сказал Сухачев.

"Если будет необходимость", следователь вызовет на допрос и Владимира Зеленского, добавил и. председателя ДБР.

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29 июля в прошлом году под Минском задержали 33 члена частной военной компании "Вагнера". Украина заявила, что 28 из них причастны к военным преступлениям на Донбассе.

Офис генпрокурора направил в Беларусь официальный запрос об экстрадиционном аресте "вагнеровцев". Ответа не получили. 14 августа Беоарусь отдала их России. В Офисе президента восприняли это "с досадой".

Позже российский президент Владимир Путин назвал размещение "вагнеровцев" в Беларуси "спецоперацией США".

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